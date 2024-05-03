وقال وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير في منشور عبر منصة إكس: "غالانت، أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يوم هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة، لا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبلة للجيش".

وأضاف: "لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار (في منصبه) وزيراً للدفاع، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته".

وتابع بن غفير: "في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله وزيراً للدفاع".

وقال وزير المالية سموتريتش عبر منصة إكس: "بغض النظر عن هويتهم، فإن تعيينات جنرالات الجيش الذين سيقودون عملية تصحيحه بعد التقصير لا يمكن أن تجرِ من رئيس الأركان الذي وصم بالتقصير العسكري".

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته، بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس القيادة الوسطى وقائد لواء الشمال.

وتوقع إعلام عبري، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والمتوقع إعلانها بعد أشهر.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هجوماً مباغتاً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين.

ومنذ ذلك التاريخ يتعرض القطاع لحرب إسرائيلية مدمّرة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية".