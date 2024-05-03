سياسة
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جنوب لبنان.. حزب الله يقصف ثكنة لجيش الاحتلال بعشرات الصواريخ
أعلن حزب الله اللبناني، أمس الخميس، مهاجمته ثكنة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان بعشرات الصواريخ.
جنوب لبنان.. حزب الله يقصف ثكنة لجيش الاحتلال بعشرات الصواريخ
حزب الله يقصف ثكنة للاحتلال بجنوب لبنان / صورة: Reuters
3 مايو 2024

وقال الحزب، في بيان مقتضب، إن مقاتليه "استهدفوا ‏بأسلحة صاروخية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت"، وأضاف أنه جرت إصابة المقر "بشكل مباشر"، من دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

ولا يعد هذا الاستهداف الأول لمقر الفرقة 91 بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلنه حزب الله، إذ سبق أن أعلن قصفه بصاروخ في 17 أبريل/نيسان المنصرم.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيب بشأن ما أعلنه حزب الله حتى الساعة 21:15 (ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله مهاجمة موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان، قائلاً في بيان إن مقاتليه "استهدفوا بقذائف المدفعية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وبأسلحة مناسبة موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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