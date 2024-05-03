وحسب الرواية الإسرائيلية، زعمت مستوطنة كيبوتس بئيري، حيث كان يعيش أور، أنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة"، على حد تعبير المصدر.

وحتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

ولم توضح حكومة نتنياهو كيف تأكّدت من مقتل أور، على حين لا يزال نحو 129 أسيراً آخرين في القطاع، تزعم سلطات الاحتلال أن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

مقترح هدنة

في غضون ذلك، ناقش وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، ما قال مصدر حكومي إنه مقترح لهدنة في غزة لإطلاق سراح بعض الأسرى، فضلاً عن احتمالات مضي جيش الاحتلال قدماً في عملية برية لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين في الطرف الجنوبي للقطاع.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن "اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو كان من المقرر أن يعقبه اجتماع للحكومة الأمنية الأوسع"، إذ تنتظر تل أبيب رد حماس على مقترح لوقف إطلاق النار مقدم من الوسطاء المصريين، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين في غزة.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الاجتياح الذي تلوح به منذ فترة طويلة لرفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر وشيك. وتزعم أن رفح هي المعقل الأخير لحماس، بينما تعد المدينة الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني، ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مصيرهم.

وتدعي إسرائيل أنها ستعمل على ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من رفح، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي إنه لم يطلع على مثل هذه الخطة بعد.