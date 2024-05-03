سياسة
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خوفاً من المظاهرات.. تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر إلى مالمو السويدية
رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الخميس، مستوى تحذير سفر الإسرائيليين إلى مدينة مالمو السويدية، التي تستضيف فاعليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" (Eurovision) بين 7 و11 مايو/أيار الجاري، محذراً إياهم من "خطر تعرّضهم لهجمات".
خوفاً من المظاهرات.. تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر إلى مالمو السويدية
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مالمو السويدية / صورة: Reuters
3 مايو 2024

وقال المجلس في بيان إنّه في ضوء "الدعوات التي أُطلقت لمهاجمة يهود وإسرائيليين" ورغبة بعض الجهات بتنظيم "تظاهرات مناهضة لإسرائيل"، فإنّه يخشى أن "تستغلّ خلايا إرهابية التظاهرات والمناخ المناهض لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضدّ إسرائيليين قصدوا السويد لحضور مسابقة يوروفيجن"، على حد زعمه.

وفي بيانه قال مجلس الأمن القومي إنّه بناء على ذلك فقد قرّر رفع مستوى تحذير السفر إلى مالمو من المستوى 2 إلى المستوى 3. ويعني المستوى الثالث "التوصية بالتفكير في الرحلات غير الضرورية".

وأوضح المجلس أنّ رفع مستوى التحذير يتعلّق حصراً بمدينة مالمو، حيث تقيم جالية عربية كبيرة.

كما طلب المجلس من الإسرائيليين الذين سيسافرون رغم ذلك إلى مالمو أن يحمّلوا على هواتفهم المحمولة تطبيقاً طوّره جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحذير سكّان الدولة العبرية عند وقوع أي هجوم أو قصف، وذلك من أجل تلقي الإخطارات في الوقت الحقيقي في حال حصول أيّ طارئ.

ووعدت سلطات مدينة مالمو الأربعاء بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المسابقة.

وقدّمت جهات عدّة طلبات للتظاهر في المدينة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل، رفع مستوى تحذير السفر لمواطنيها ليشمل 80 دولة حول العالم، وفق هيئة الأمن القومي، جراء حربها على غزة.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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