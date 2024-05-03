وقالت عضو مجلس المدينة، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات. وبفضل الحركة الطلابية، لفتوا انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى. لقد كان هذا هو الوقت المناسب".

وأشارت بانا إلى أن "ريتشموند لديها مجموعة تبلغ نحو 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يجري استثمار نسبة صغيرة فقط، نحو 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستنسحب المدينة منها".

ومن بين هذه الشركات، وفق بانا، مقاولو الدفاع ومصنّعو الأسلحة مثل شركة "لوكهيد مارتن"، إلى جانب شركة "مايكروسوفت" و"Airbnb".

وفي السياق ذاته، قال شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، إن "المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية. وهي غير مسموح بها، على الأقل بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تستضيف Airbnb الكثير من العقارات الموجودة على أراضٍ محتلة بشكل غير قانوني".

وخلال اجتماع مجلس المدينة، وصفت ناشطة السلام الإسرائيلية الدكتورة دوف باوم التصويت بأنه "تاريخي" لأنه يوسع الجدل حول أين وكيف تُنفق أموال الضرائب الأمريكية.

وقالت باوم، وهي يهودية: "الإبادة الجماعية في غزة هي ما يتطلبه الأمر لأصحاب الوعي هنا في الولايات المتحدة لبدء تحويل الأموال بعيداً عن الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية".

يشار إلى أن كاليفورنيا لديها قوانين ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.