سياسة
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"انتصاراً للفلسطينيين".. حماس تثمّن وقف تركيا الكامل للتجارة مع إسرائيل
ثمّنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، القرارات التي اتخذتها تركيا "انتصاراً للشعب الفلسطيني"، ومنها وقف التعامل التجاري مع إسرائيل والانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.
"انتصاراً للفلسطينيين".. حماس تثمّن وقف تركيا الكامل للتجارة مع إسرائيل
أردوغان خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق له في إسطنبول / صورة: AA
3 مايو 2024

وقالت حركة حماس في بيان: "نثمن عالياً القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية مؤخراً انتصاراً لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروّعة".

وأضافت أن من هذه القرارات، وقف التعامل التجاري مع إسرائيل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.

والخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان على منصة إكس، وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وسبق ذلك، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، قرار بلاده "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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