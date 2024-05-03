وقال المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتريك يوسف: "ببالغ الحزن نشارككم نبأ مقتل اثنين من سائقينا على يد مسلحين اليوم في جنوب دارفور بالسودان".

وأضاف يوسف في منشور عبر منصة إكس: "كما أُصيب ثلاثة آخرون من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجروح".

وتابع أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الآن) هي تقديم الدعم لأولئك الأكثر تضرراً من هذه المأساة، خصوصاً أقارب الضحايا والزملاء المصابين".

ولم يقدم المسؤول في المنظمة الإنسانية الدولية تفاصيل أخرى بشأن الهجوم، وهوية المسلحين الذين نفَّذوه.

تحذيرات من كارثة

في سياق منفصل حذَّرت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس (الخميس)، من تدهور سريع في أزمة سوء التغذية الشديدة بمخيم زمزم، شمالي دارفور بالسودان، موضحةً أن المخيم يشهد "أزمة حادة على نطاق كارثي".

وقالت رئيسة الاستجابة الطارئة بالمنظمة الدولية كلير نيكوليه، في بيان، إن مخيم زمزم يشهد "أزمة حادة على نطاق كارثي، والوضع حرج، ومستوى المعاناة هائل".

وأضافت: "رغم أن هذا الوضع معروف منذ قرابة ثلاثة أشهر، لم يُفعَل ما يكفي لمساعدة أولئك الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأردفت: "مع تصاعد القتال، نحن قلقون للغاية من أنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة لوصول الدعم الدولي الذي كنا نطالب به بشدة".

ومنذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، تشهد مدينة الفاشر بشمال دارفور اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة.

وتضم الفاشر عدداً كبيراً من مخيمات النزوح أكبرها مخيما زمزم ونيفاشا، إضافةً إلى دور الإيواء التي لجاء إليها النازحون بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدن نيالا وزالنجي والجنينة والضعين.

وأشارت نيكوليه إلى أنه "مع اقتراب موسم الجفاف، نشعر بالقلق من حدوث تدهور سريع في أزمة سوء التغذية الشديدة بالفعل خلال الأسابيع المقبلة".

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن "من بين أكثر من 46 ألف طفل جرى فحصهم، وُجد أن 30% منهم يعانون سوء التغذية الحاد، مع وجود 8% يعانون سوء التغذية الحاد الشديد".

وعلى الرغم من وصول بضع شاحنات من الأمم المتحدة إلى الفاشر قبل أسبوعين، لم يصل شيء إلى "زمزم" حتى 29 أبريل/نيسان الماضي، وفق بيان المنظمة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، حرباً خلّفت نحو 13 ألفاً و900 قتيل، ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.