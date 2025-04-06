الحرب على غزة
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تعليقاً على "مجزرة حي التفاح".. حماس: تعمُّد قتل الأطفال تأكيد للطبيعة الوحشية للاحتلال
أدانت حركة حماس، اليوم الأحد، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال التي كان آخرها استهداف مجموعة من الأطفال في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 8 منهم.
تعليقاً على "مجزرة حي التفاح".. حماس: تعمُّد قتل الأطفال تأكيد للطبيعة الوحشية للاحتلال
الأطفال أكثر ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة / AP
6 أبريل 2025

وفي وقت سابق اليوم الأحد، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً مدفعياً على شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى استشهاد 11 شخصاً، بينهم 9 أطفال.

وقالت الحركة في بيان: "الجريمة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي باستهدافه مجموعة من الأطفال يلعبون في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة، وارتقاء ثمانية أطفال، والمجازر المستمرة في رفح وخان يونس ودير البلح جنوبي قطاع غزة، هي إمعان في حرب الإبادة الوحشية المستمرة في القطاع".

وأضافت: "تعمد قتل الأطفال واستهدافهم وتمزيق أجسادهم بالصواريخ، هو تأكيد على الطبيعة الوحشية السادية للاحتلال وقادته الفاشيين، واستهتاره بكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".

 ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعاً كارثية، إذ أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة، بواقع أكثر من 18 ألف طفل.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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