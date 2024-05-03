سياسة
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بعد تهديدات إسرائيلية-أمريكية.. المحكمة الجنائية تطالب بوقف ترهيب موظفيها
بعد تهديدات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، طالب مدعي عام المحكمة بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين فيها، مؤكداً أن ذلك يشكل جريمة بحق المحكمة.
بعد تهديدات إسرائيلية-أمريكية.. المحكمة الجنائية تطالب بوقف ترهيب موظفيها
مبنى المحكمة الجنائية الدولية / صورة: AA
3 مايو 2024

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة، في بيان نشره على موقع إكس، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير فيهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً. وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وأصدرت المحكمة اليوم الجمعة، البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد تهديدات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.

وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة "ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر في تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وصرح كريم خان المدعي العام للمحكمة بأن الجنائية الدولية مختصة قضائياً بأي جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي "في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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