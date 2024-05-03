سياسة
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في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 53 صحفياً فلسطينياً بالسجون الإسرائيلية
قال بيان مشترك لمؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى اليوم الجمعة، إن إسرائيل تُبقي على 53 صحفياً في سجونها، بينهم 43 اعتقلوا بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 53 صحفياً فلسطينياً بالسجون الإسرائيلية
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. إسرائيل تعتقل 53 صحفياً فلسطينياً في سجونها / صورة: AA
3 مايو 2024

وأضاف بيان المؤسسات الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت واحتجزت إجمالاً بعد اندلاع الحرب 70 صحفياً أبقت منهم 43 في سجونها، دون تحديد ملابسات اعتقالهم أو الأماكن التي ألقت فيها القوات الإسرائيلية القبض عليهم.

وضم البيان المشترك كلاً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية).

وحسب البيان، لا يزال 4 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أي معطيات بشأنهم، منهم اثنان جرى اعتقالهم في بداية العدوان.

كما طال الاختفاء القسري الصحفيين نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد، بالإضافة إلى صحفيَين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة، خلال العدوان الواسع الذي تعرض له المستشفى، وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب.

وأشارت المؤسسات الفلسطينية في بيانها إلى أن عمليات الاعتقال أبرزت "السياسات الممنهجة التي استخدمتها منظومة الاحتلال على مدار عقود طويلة بحقّ الصحفيين الفلسطينيين".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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