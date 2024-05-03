وأضاف بيان المؤسسات الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت واحتجزت إجمالاً بعد اندلاع الحرب 70 صحفياً أبقت منهم 43 في سجونها، دون تحديد ملابسات اعتقالهم أو الأماكن التي ألقت فيها القوات الإسرائيلية القبض عليهم.

وضم البيان المشترك كلاً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية).

وحسب البيان، لا يزال 4 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أي معطيات بشأنهم، منهم اثنان جرى اعتقالهم في بداية العدوان.

كما طال الاختفاء القسري الصحفيين نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد، بالإضافة إلى صحفيَين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة، خلال العدوان الواسع الذي تعرض له المستشفى، وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب.

وأشارت المؤسسات الفلسطينية في بيانها إلى أن عمليات الاعتقال أبرزت "السياسات الممنهجة التي استخدمتها منظومة الاحتلال على مدار عقود طويلة بحقّ الصحفيين الفلسطينيين".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.