وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في حديثه إلى الصحفيين: "هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية"، مشيراً إلى أن ماكرون "يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في النزاع بشأن أوكرانيا، هذا نسق خطر للغاية".

وأضاف: "نتابع كل هذا باهتمام ونواصل وسنواصل عمليتنا العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة".

وأمس الخميس، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، كان الرئيس الفرنسي قال: "إن اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص وهو أمر لم يحدث بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أثار ماكرون جدلاً عندما أكد أن إرسال قوات مسلحة غربية إلى الأراضي الأوكرانية لا ينبغي "استبعاده" في المستقبل.

في حين نأت أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بنفسها عن هذا الموقف، وإن اتخذ بعضها منذ ذلك الحين خطوة في هذا الاتجاه.