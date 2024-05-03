وأشار الرئيس أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة، إلى أنه لا يوجد شيء مقبول فيما يتعلق بالتطورات بين إسرائيل وفلسطين، وقال "إسرائيل قتلت حتى الآن 40-45 ألف فلسطيني بكل وحشية، وباعتبارنا مسلمين من غير المعقول أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث".

ووصف أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"عديم الرحمة"، وأظهر ذلك على الأطفال والنساء والشيوخ" في غزة، لافتاً إلى أن "الغرب بأسره يعمل لصالح إسرائيل وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "حشدوا كل تلك الإمكانات وتركوا الشعب الفلسطيني الضعيف للموت في مواجهة القنابل الإسرائيلية، لذا لم يعد بإمكاننا الصبر إزاء هذا الوضع واتخذنا خطواتنا، كان بيننا حجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار لكننا اعتبرناه غير موجود وأغلقنا هذا الباب".

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت أمس الخميس في بيانٍ على منصة إكس، وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وسبق ذلك، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء، قرار بلاده "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.