سياسة
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محذرين من اقتحام رفح.. الحوثيون يعلنون مرحلة رابعة من التصعيد ضد إسرائيل
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، على خلفية "التحضير الجاد لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية" ضد مدينة رفح جنوبي القطاع الفلسطيني.
محذرين من اقتحام رفح.. الحوثيون يعلنون مرحلة رابعة من التصعيد ضد إسرائيل
المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع يعلن  / صورة: AA  / Others
3 مايو 2024

وأكد المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، ذلك عبر بيان، تلاه أمام عشرات آلاف المتظاهرين في العاصمة صنعاء (خاضعة للحوثيين)، تضامناً مع غزة.

وجاء البيان بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مساء الخميس، أن جماعته "تحضر لجولة رابعة من التصعيد" إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أول مرحلة من التصعيد العسكري للحوثيين باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

وتمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح سريع: "نتابع تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح".

وأضاف: "كذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة، الذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار".

وكشف أن المرحلة الرابعة من التصعيد "تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي"، حسب البيان ذاته.

وتابع: "إذا اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للمواني الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت".

وأشار إلى أن جماعته ستمنع خلال هذه المرحلة من التصعيد "جميع سفن الشركات المرتبطة بمواني الاحتلال من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن وجهتها".

وهدد قائلاً: "لن نتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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