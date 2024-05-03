وأفاد موقع "واللا" العبري بذلك في خبر عاجل نشره دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر عن الجانب المصري أو الأمريكي أي إعلان رسمي لوصول بيرنز إلى القاهرة، حتى الساعة 16:50 (ت.غ).

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى صفقة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكان إعلام مصري أفاد أمس الخميس بسعي القاهرة لتمرير مقترح قدمته مؤخراً بشأن هذه الصفقة، من خلال تكثيف اتصالاتها مع حماس وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين في المقترح.

فيما كشف إعلام أمريكي أن واشنطن تحاول أيضاً الدفع من أجل إقرار المقترح المصري.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.