سياسة
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شهداء وجرحى جراء إسقاط مساعدات من الجو شمالي غزة
كشف جهاز الدفاع المدني بغزة اليوم الجمعة، عن استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سقوط صندوق مساعدات من طائرات شمال القطاع دون فتح مظلاته. وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان بـ"سقوط صندوق مساعدات من الجو على مواطنين شمالي القطاع وسقوط شهداء وجرحى".
شهداء وجرحى جراء إسقاط مساعدات من الجو شمالي غزة
إنزال مساعدات إنسانية باتجاه قطاع غزة، في 30 أبريل/نيسان 2024 / صورة: Reuters 
3 مايو 2024

ولم يذكر بصل عدد الشهداء والمصابين، فيما لم تتسنَّ معرفة هوية الطائرة التي ألقت المساعدات على شمال قطاع غزة.

وسبق أن تسببت حوادث مماثلة في استشهاد وإصابة أعداد من طالبي المساعدات في غزة.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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