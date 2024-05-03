وأضافت أن "37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم"، مشددة على أن الظروف في قطاع غزة مروعة، إذ تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 34 ألفاً و622 شهيداً و77 ألفاً و867 مصاباً.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".