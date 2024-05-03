سياسة
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"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى +B مع نظرة "إيجابية"
رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لتركيا من B إلى +B على خلفية إعادة التوازن الاقتصادي، مع الحفاظ على توقعاتها "إيجابية".
"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى +B مع نظرة "إيجابية"
"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى +B مع نظرة "إيجابية" / صورة: AA
3 مايو 2024

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، من المتوقع أن تعمل تركيا على تحسين التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وسط إعادة التوازن الخارجي. وقالت الوكالة: "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وانخفاض العجز في الحساب الجاري على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".

وأضافت: "يمكننا رفع التصنيف أكثر إذا استمرت نتائج ميزان المدفوعات في التحسن، وانخفض التضخم، وارتفعت المدخرات المحلية بالليرة التركية، مما يؤدي إلى إعادة بناء احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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