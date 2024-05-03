ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، من المتوقع أن تعمل تركيا على تحسين التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وسط إعادة التوازن الخارجي. وقالت الوكالة: "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وانخفاض العجز في الحساب الجاري على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".

وأضافت: "يمكننا رفع التصنيف أكثر إذا استمرت نتائج ميزان المدفوعات في التحسن، وانخفض التضخم، وارتفعت المدخرات المحلية بالليرة التركية، مما يؤدي إلى إعادة بناء احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام".