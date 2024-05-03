3 مايو 2024
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، من المتوقع أن تعمل تركيا على تحسين التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وسط إعادة التوازن الخارجي. وقالت الوكالة: "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وانخفاض العجز في الحساب الجاري على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
وأضافت: "يمكننا رفع التصنيف أكثر إذا استمرت نتائج ميزان المدفوعات في التحسن، وانخفض التضخم، وارتفعت المدخرات المحلية بالليرة التركية، مما يؤدي إلى إعادة بناء احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام".