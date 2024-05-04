وقال أعضاء "مخيم التضامن مع فلسطين" بجامعة برينستون، في بيان صحفي: "بدأنا إضراباً عن الطعام تضامناً مع الفلسطينيين في غزة الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر".

وأوضح البيان أن "قرار الإضراب يأتي رداً على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبنا بسحب دعمها لإسرائيل".

وذكر أن "معطيات الأمم المتحدة تُظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي".

وأضاف أن "العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقاً لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان".

ويأتي قرار الإضراب عن الطعام بعد أسبوع من إطلاق الطلاب "مخيم التضامن مع فلسطين"، وبعد اعتقال 15 متظاهراً منهم.

وتوسع الحراك الطلابي الداعم لقطاع غزة إلى عدة دول حول العالم، منذ انطلاقه بجامعة كولومبيا الأمريكية في 18 أبريل/نيسان الماضي، وواجه حملة قمع أمنية شديدة، أسفرت عن اعتقال العشرات من الطلاب وفصل عديد منهم من الجامعات.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء ، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".