سياسة
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وفد حماس يصل إلى القاهرة السبت "بروح إيجابية" لاستكمال مباحثات هدنة غزة
يتوجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، لاستكمال المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وفد حماس يصل إلى القاهرة السبت "بروح إيجابية" لاستكمال مباحثات هدنة غزة
وفد من حركة حماس يصل إلى مصر السبت لاستكمال مباحثات صفقة الهدنة في غزة / صورة: Reuters
4 مايو 2024

وأكدت الحركة في بيانٍ الجمعة أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة "بروح إيجابية للتوصل إلى اتفاق" في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر.

وتابعت: "عازمون مع قوى المقاومة الفلسطينية على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

والاثنين الماضي، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة بأن وفد حماس غادر القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري بشأن صفقة تهدئة في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي بالرياض، أن مقترحاً من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى دراسته، دون تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث إعلام عبري خاص، بينه موقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وصول مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، إلى مصر الجمعة، للمشاركة في محادثات صفقة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتسعى القاهرة حالياً إلى تمرير مقترح قدمته مؤخرا بشأن هذه الصفقة، من خلال تكثيف اتصالاتها مع حماس وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين في المقترح، وفق ما أفاد به إعلام مصري الخميس.

فيما كشف إعلام أمريكي أن واشنطن تحاول أيضاً الدفع من أجل إقرار المقترح المصري.

وتقدر تل أبيب أن 133 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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