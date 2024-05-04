سياسة
2 دقيقة قراءة
منع الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول فرنسا لإلقاء كلمة بمجلس الشيوخ
أعلن الجراح البريطاني من أصول فلسطينية ورئيس جامعة غلاسكو باسكتلندا غسان أبو ستة، السبت، أن سلطات مطار شارل ديغول الفرنسية منعته من دخول البلاد حيث كان مقرراً أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الذي ينعقد اليوم السبت.
منع الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول فرنسا لإلقاء كلمة بمجلس الشيوخ
عايش الدكتور غسان أبو ستة جيمع حروب إسرائيل على قطاع غزة وعمل في الحرب الأخيرة في مستشفيات شمال ومدينة غزة / صورة: TRT عربي
4 مايو 2024

وقال أبو ستة في منشور عبر منصة إكس: "أنا في مطار شارل ديغول. إنهم يمنعونني من دخول فرنسا".

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتحدث اليوم (السبت) في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف: "يقولون إن الألمان فرضوا حظراً لمدة عام على دخولي إلى أوروبا".

واتهم الطبيب الفلسطيني الذي تطوع لأسابيع في مستشفيات غزة، "أوروبا الحصينة" بمحاولة "إسكات شهود الإبادة الجماعية بينما تقتلهم إسرائيل في السجون".

وسبق أن منعت السلطات الألمانية في أبريل/نيسان الماضي، أبو ستة من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر فلسطين في برلين.

يوصف أبوستة، أنه شاهد على "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة، وهو أحد الناجين من مجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن تقديم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تل أبيب.

وتوجّه أبوستة، إلى قطاع غزة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي، ليشارك بصفة طبيب متطوع في مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني.

ووثق أبوستة، اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الصحي حتى مغادرته غزة، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us