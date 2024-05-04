سياسة
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إسرائيل ترفض أي صفقة مع حماس لإنهاء الحرب وتصرّ على اجتياح رفح
نفى إعلام إسرائيلي صحة ما جرى تداوله بشأن الاقتراب من الاتفاق مع "حماس" لإنهاء الحرب على غزة، مؤكداً عزم جيش الاحتلال دخول رفح في كل الحالات.
إسرائيل ترفض أي صفقة مع حماس لإنهاء الحرب وتصرّ على اجتياح رفح
خيام النازحين الفلسطينيين في رفح بالقرب من الحدود مع مصر / صورة: AFP
4 مايو 2024

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، عن مسؤول (لم تسمه)، قوله إن تل أبيب "لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الجيش سيدخل رفح سواء عُقدت هدنة لإطلاق سراح المختطفين أم لم تُعقد".

وكان إعلام عبري تحدث القناة "12" الخاصة، في وقت سابق السبت، عن تفاؤل كبير بأن تقدم حماس رداً "إيجابياً" في وقت لاحق اليوم على المقترح المصري، بعدما تعهدت الولايات المتحدة من خلال مصر وقطر بأن جيش الاحتلال سينسحب بالكامل من قطاع غزة ويوقف الحرب في نهاية 124 يوماً، هي مدة الهدنة.

كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن وفداً من حماس وصل القاهرة، مشيراً إلى "تقدم ملحوظ" في مفاوضات الهدنة بغزة.

والاثنين الماضي، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي بالرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.

جاء ذلك بعد أن أعلن إعلام مصري أن وفد حماس غادر القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري.

وتجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانسحاب جيش الاحتلال، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.

فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة لعدم قبول صفقة تقود إلى إنهاء الحرب وإلغاء العملية العسكرية في رفح، وسبق أن هدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بحل الحكومة حال حدوث ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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