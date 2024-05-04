سياسة
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"أنا فخور بكم".. ساندرز يعبّر عن دعمه للاحتجاجات بالجامعات الأمريكية
عبّر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن دعمه الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية تضامناً مع فلسطين. وكتب ساندرز عبر منصة إكس، اليوم السبت: "نظّمنا عام 1962 اعتصامات لإنهاء السياسات العنصرية بجامعة شيكاغو واعتُقلت عام 1963، لكننا كنا على حق".
"أنا فخور بكم".. ساندرز يعبّر عن دعمه للاحتجاجات بالجامعات الأمريكية
السيناتور الأمريكي اليهودي بيرني ساندرز / صورة: Reuters
4 مايو 2024

وأضاف: "أنا فخور برؤية الطلاب يحتجون على الحرب في غزة، ابقوا مسالمين ومصممين. أنتم على الجانب الصحيح من التاريخ".

وانتقد ساندرز، في بيان صحفي الأربعاء، قمع الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، داعياً الصحفيين للتركيز على الهجمات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على غزة بدلاً من الاهتمام بالاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الجامعات.

ويُعَدّ ساندرز من أشدّ السيناتورات اليهود في مجلس الشيوخ الأمريكي، انتقاداً لحكومة نتنياهو المتطرفة.

ولفت السيناتور الأمريكي، إلى أن تحميل نتنياهو وحكومته مسؤولية العنف لا تعد عداء لليهودية. واتهم نتنياهو بممارسة التطهير العرقي في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتوسع الحراك الطلابي الداعم لقطاع غزة إلى عدة دول حول العالم، منذ انطلاقه بجامعة كولومبيا الأمريكية في 18 أبريل/نيسان الماضي، وواجه حملة قمع أمنية شديدة، أسفرت عن اعتقال العشرات من الطلاب وفصل عديد منهم من الجامعات.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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