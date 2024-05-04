سياسة
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بمشاركة فيدان.. انطلاق قمة "التعاون الإسلامي" وملف غزة في الصدارة
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، انطلاق أعمال القمة الخامسة عشرة في العاصمة الغامبية بانجول، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يحضر زعماء العالم من الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" البالغ عددها 57، ومن خارجها.
بمشاركة فيدان.. انطلاق قمة "التعاون الإسلامي" وملف غزة في الصدارة
انطلاق قمة منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا / صورة: الخارجية التركية / Others
4 مايو 2024

وقالت المنظمة، في بيان قبل انطلاق القمة، إن القمة تهدف إلى تعزيز الوحدة "في التصدي بشكل جماعي للتحديات الملحّة التي تواجه الأمة (المجتمع الإسلامي)، وتوسيع التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة على النحو المنصوص عليه في الميثاق".

وتستمر القمة لمدة يومين، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، كما ستتناول قضايا عالمية، لا سيما الوضع الحالي في فلسطين، والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص.

ويمثل تركيا في القمة وزير الخارجية هاكان فيدان، وسط توقعات بأن تتصدر الحرب المستمرة على قطاع غزة جدول الأعمال.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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