سياسة
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طائرات إسرائيلية تدمر منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، اليوم السبت، منزلاً ببلدة طير حرفا جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره. وقالت الوكالة: "إن الطيران الحربي المُعادي شن غارة استهدفت منزلاً خالياً من سكانه في بلدة طير حرفا فدمرته بالكامل".
طائرات إسرائيلية تدمر منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال
طائرات إسرائيلية تدمر منزلاً جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال / صورة: AA
4 مايو 2024

وأضافت أن "أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية تعرضت لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي حيث سُجل سقوط 4 قذائف من عيار 155 ملليمتراً".

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي أطلق صباحاً النار في محيط راعي ماشية في الوزاني دون إصابته".

في المقابل، قال حزب الله اللبناني: "استهدفنا بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية في موقع الراهب، وحققنا إصابة مباشرة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد الجيش الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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