وأضافت أن "أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية تعرضت لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي حيث سُجل سقوط 4 قذائف من عيار 155 ملليمتراً".

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي أطلق صباحاً النار في محيط راعي ماشية في الوزاني دون إصابته".

في المقابل، قال حزب الله اللبناني: "استهدفنا بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية في موقع الراهب، وحققنا إصابة مباشرة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد الجيش الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".