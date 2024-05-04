سياسة
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رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لسحب تأشيرات الطلاب الأجانب بمظاهرات فلسطين
دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، السبت، إلى طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات الداعمة لفلسطين، وبحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات من ناحية أخرى.
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لسحب تأشيرات الطلاب الأجانب بمظاهرات فلسطين
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لسحب تأشيرات الطلاب الأجانب بمظاهرات فلسطين / Others
4 مايو 2024

وقال جونسون، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "إن الجمهوريين في مجلس النواب يستعدون للضغط على الجامعات لوقف العنف والدمار الناجمين عن احتجاجات الطلاب ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".

وتشهد الجامعات الأمريكية، منذ 18 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات لطلاب وطالبات وأساتذة رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدأت الاحتجاجات باعتصام في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

فيما تصاعدت هذه الاحتجاجات مع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين، لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ووفق أرقام نشرتها وسائل إعلام أمريكية، اعتقلت السلطات الأمنية بالولايات المتحدة أكثر من ألفي محتج حتى الخميس الماضي، خلال استخدام "القمع والعنف الشديد" لفض اعتصامات الجامعات.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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