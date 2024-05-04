سياسة
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أسبوع الشعوب التركية بجنيف يكشف الثراء الثقافي والفني للعالم التركي
كشفت فاعلية "أسبوع الشعوب التركية" التي أُقيمت بمدينة جنيف بين 22 و25 أبريل/نيسان الماضي، الثراء الثقافي الكبير الذي يتمتع به العالم التركي، وفقاً لتصريحات الأمين العام لمنظمة الدول التركية (OTC) كوبانيتشبيك أومورالييف.
أسبوع الشعوب التركية بجنيف يكشف الثراء الثقافي والفني للعالم التركي
"أسبوع الشعوب التركية" أُقيم بمدينة جنيف بين 22 و25 أبريل/نيسان الماضي/ صورة: AA
4 مايو 2024

وأعرب أومورالييف السبت، عن أمله في أن تتزايد مثل هذه الفاعليات التي تُعرّف العالم بثقافة وحضارة الدول التركية، وفقاً لما نقلته TRT WORLD.

وأُقيمت الفاعلية بهدف التعريف بالإرث الثقافي والفني للدول التركية، بناءً على قرار اتخذه قادة الدول في قمة (OTC) التي انعقدت في العاصمة الكازاخستانية أستانة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعرب أومورالييف عن رضاه عن المشاركة الحماسية لممثلي مختلف الدول والمنظمات الدولية، مشدداً على القوة الجماعية والوحدة بين الدول التركية، كما أشاد بروح التعاون التي تجسدت في اتفاق ناخجيوان الذي كان نقطة انطلاق منظمة الدول التركية (OTC).

وشدد على الأهمية المتزايدة للتعاون بين الدول التركية، وقال إن برنامج الأسبوع التركي عزز هذه الرؤية، وساعد على تعزيز مزيد من التماسك والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء.

وشاركت كلٌ من منظمة الدول التركية (OTC)، والمنظمة الدولية للثقافة التركية (TURKSOY)، ومؤسسة الثقافة والتراث التركية، والأكاديمية التركية الدولية، والجمعية البرلمانية للدول التركية، في تنظيم برنامج "أسبوع الشعوب التركية" الذي تضمن معارض للأزياء التقليدية والمأكولات والموسيقى، إلى جانب مؤتمرات تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون.

مصدر:TRT عربي
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