ووفق فحص أجرته "نيويورك تايمز" فإن أكثر من 100 مقطع مصور من الاشتباكات التي وقعت في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أوضحت أن عنف "المتظاهرين المناهضين" ضد الطلاب بمخيم مؤيد للفلسطينيين استمر 5 ساعات تقريباً، معظمها مع تدخل ضئيل أو معدوم من الشرطة.

وأظهرت المقاطع المصورة متظاهرين مناهضين يهاجمون طلاباً في مخيم مؤيد للفلسطينيين، بما في ذلك ضربهم بالعصي، واستخدام الرش الكيماوي، وإطلاق الألعاب النارية ضدهم كأسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، السبت، إلى طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات الداعمة لفلسطين، وبحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات من ناحية أخرى.

وتشهد الجامعات الأمريكية، منذ 18 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات لطلاب وطالبات وأساتذة رافضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدأت الاحتجاجات باعتصام في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

فيما تصاعدت هذه الاحتجاجات مع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين، لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

وحسب أرقام نشرتها وسائل إعلام أمريكية، اعتقلت السلطات الأمنية بالولايات المتحدة أكثر من ألفي محتج حتى الخميس الماضي، خلال استخدام "القمع والعنف الشديد" لفض اعتصامات الجامعات.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.