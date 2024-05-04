وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدّد باجتياح رفح للضغط وعرقلة التوصل إلى اتفاق، لحسابات شخصية.

ووفق المصدر نفسه، فإن اجتياح رفح لن يكون نزهة وسيدفع الاحتلال ثمناً غالياً لأي مغامرة قد يقدم عليها، موضحاً أن تعنت الاحتلال قد يعطل المفاوضات ونتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.

وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، متابعاً: "نتنياهو يراوغ ويكذب على أهالي الأسرى وعلى حكومته والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر عدد من نواب المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد تصريح لـ"مصدر سياسي" يؤكد إصرار تل أبيب على دخول رفح جنوبي قطاع غزة مع أو بدون صفقة.

وجاء ذلك بعد تداول قنوات وصحف عبرية تصريحاً لـ"مصدر سياسي" إسرائيلي لم تسمّه قال فيه: "إن تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس، والجيش سيدخل رفح سواء عُقدت هدنة لإطلاق سراح المختطفين أم لا".

وتتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.