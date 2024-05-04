سياسة
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مصدر بحماس لـTRT عربي: نريد اتفاقاً لكن ليس بأي ثمن
أفاد مصدر بحركة حماس لـTRT عربي، اليوم السبت، بأن الحركة حريصة على التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لكن ليس بأي ثمن، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك اتفاق دون وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة.
مصدر بحماس لـTRT عربي: نريد اتفاقاً لكن ليس بأي ثمن
مصدر بحماس لـTRT عربي: حريصون على التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن / صورة أرشيفية / صورة: AFP
4 مايو 2024

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدّد باجتياح رفح للضغط وعرقلة التوصل إلى اتفاق، لحسابات شخصية.

ووفق المصدر نفسه، فإن اجتياح رفح لن يكون نزهة وسيدفع الاحتلال ثمناً غالياً لأي مغامرة قد يقدم عليها، موضحاً أن تعنت الاحتلال قد يعطل المفاوضات ونتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.

وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، متابعاً: "نتنياهو يراوغ ويكذب على أهالي الأسرى وعلى حكومته والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر عدد من نواب المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد تصريح لـ"مصدر سياسي" يؤكد إصرار تل أبيب على دخول رفح جنوبي قطاع غزة مع أو بدون صفقة.

وجاء ذلك بعد تداول قنوات وصحف عبرية تصريحاً لـ"مصدر سياسي" إسرائيلي لم تسمّه قال فيه: "إن تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس، والجيش سيدخل رفح سواء عُقدت هدنة لإطلاق سراح المختطفين أم لا".

وتتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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