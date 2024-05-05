وقالت الخارجية التركية، في منشور عبر منصة إكس، إن الوزير فيدان، "التقى نظراءه الأذربيجاني جيهون بيرموف، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسوداني (المكلف) حسين عوض، والمغربي ناصر بوريطة" كل على حده.

كما التقى فيدان، على هامش القمة، رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي رستم مينيخانوف، ونائب رئيس الوزراء الصومالي صالح جامع.

وتنعقد القمة، التي تنظمها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كل 3 أعوام، في غامبيا، أصغر دولة في غرب إفريقيا، السبت والأحد.

وتستمر القمة لمدة يومين، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، كما ستتناول قضايا عالمية، لا سيما الوضع الحالي في فلسطين، والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.