سياسة
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أوكرانيا تعلن تدمير 23 مسيّرة روسية وزيلينسكي يحتفي بإسقاط "سوخوي-25"
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، تدمير 23 من 24 طائرة مسيرة هجومية استهدفت أراضيها في هجوم أطلقته روسيا.
أوكرانيا تعلن تدمير 23 مسيّرة روسية وزيلينسكي يحتفي بإسقاط "سوخوي-25"
آثار ضربة صاروخية روسية في خاركيف بأوكرانيا / صورة: Reuters
5 مايو 2024

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أسقطت مقاتلة روسية من طراز سو-25 فوق منطقة دونيتسك في شرق البلاد أمس السبت.

وأضاف في خطابه المسائي المصور "من المهم أن نكون شديدي التركيز هذه الأيام.. نوجه إشادة خاصة إلى مقاتلي اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 لإسقاطهم طائرة روسية أخرى من طراز (سوخوي) سو-25 في منطقة دونيتسك".

ولم يقدم زيلينسكي مزيداً من التفاصيل عن الحادث الذي لم يتسنَّ التحقق من صحته حتى الآن.

ودونيتسك واحدة من 4 مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها.

فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أول أمس الجمعة، إن موسكو سيطرت على 547 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التي ضمتها هذا العام.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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