وقالت الوكالة في وقت سابق: "أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثاً دماراً هائلاً وموقعاً 3 شهداء حتى الساعة، وعدداً من الجرحى وجميعهم من المدنيين".

وأضافت أن "فرق الإسعاف والإنقاذ عمدت على إجلائهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها في البحث ورفع الأنقاض بحثاً عن أحد المفقودين".

وعاد المصدر وأكد "ارتفاع عدد شهداء مجزرة ميس الجبل إلى 4 من عائلة واحدة ، بعد العثور على جثمان فتى تحت الأنقاض، في وقت أصيب شخصان بجروح بينهما امرأة وصفت حالتها بالمتوسطة".

وأوردت أن الهجوم الإسرائيلي جاء "في أثناء تفقد عدد من أهالي البلدة منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر".

وفي خبر آخر، قالت الوكالة إن "أطراف بلدات الناقورة الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي تتعرض لقصف مدفعي متقطع".

وأضافت أن منطقة كرحبون في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.