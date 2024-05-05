سياسة
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"القصف يتضاعف".. حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، رداً على مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بغارة على بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.
"القصف يتضاعف".. حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ
دخان يتصاعد من مستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. / صورة: AFP
5 مايو 2024

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا "مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق"، موضحاً أن ذلك كان "رداً على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين".

وفي وقت سابق الأحد قُتل 4 مدنيين لبنانيين وجُرِح آخران بغارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

في سياق متصل رصدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تضاعف معدل إطلاق حزب الله للصواريخ من لبنان في الأشهر الـ3 الأخيرة.

وحسب الإذاعة، "لم يبقَ معدل إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله في الشمال ثابتاً منذ بداية الحرب، بل يتزايد تدريجياً وبشكل ملحوظ".

وأضافت أن حزب الله أطلق في يناير/كانون الثاني الماضي 334 صاروخاً تجاه إسرائيل، فيما أطلق في فبراير/شباط 534 صاروخاً، وفي مارس/آذار 748 صاروخاً، وفي أبريل/نيسان أطلق حزب الله 744 صاروخاً.

وتابعت: "بمعنى آخر، في الأشهر الـ3 الأخيرة زاد معدل إطلاق حزب الله للصواريخ في الشمال بأكثر من الضعف".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً" مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة منذ تأسيسها في 1948، بتهمة "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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