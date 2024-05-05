وقال هنية في بيان إن "حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".

واعتبر أن العالم بات رهينة لحكومة "متطرفة، لديها كمّ هائل من المشكلات السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة"، متهماً نتنياهو باختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة.

ودعا الولايات المتحدة "التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال" لوقفه بدلاً من تزويده "بأسلحة الدمار والإبادة".

ولفت هنية إلى أن حركة حماس أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة.

وأوضح أن الحركة ترتكز أولوياتها على "وقف العدوان، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً".

وتساءل هنية: "ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟".

وفي وقت سابق، الأحد، نقلت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) عن مصدر رفيع المستوى تحقيق "تقدم إيجابي" بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وتتبنى القاهرة مقترحاً قدمته مؤخرا بشأن الصفقة، بعد تكثيف اتصالاتها مع الجانبين بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين، وفق إعلام مصري، الخميس.

وتقدر تل أبيب أن نحو 133 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.