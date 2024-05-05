وقال البرغوثي، في بيان له، تعقيباً على تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في وقت سابق الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، إن "حكومة إسرائيل المتطرفة تشنُّ حرباً على حرية الإعلام والتعبير، خصوصاً في قطاع غزة".

وأوضح أن الحكومة "منعت جميع الصحفيين الأجانب والعرب دخول قطاع غزة، وقتلت ما لا يقل عن 130 صحفيّاً فلسطينيّاً وبعض عائلاتهم، في محاولة لتكميم الحقيقة، ومنع كشف حجم الجرائم الإسرائيلية".

وأضاف: "قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر لن يضعف دور قناة الجزيرة المهني الرائد باللغتين العربية والإنجليزية، بل سيزيد نسبة متابعتها ويعزز دورها الصحفي المتميز".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدَر بإجماع الحكومة".

وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض، الجزيرة، في إسرائيل"، معرباً عن شكره لوزير الاتصالات، شلومو كرعي.

وسبق أن صدَّق الكنيست الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسُمِّي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صُمِّم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون قناة الجزيرة مراراً بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تُظهر استهداف مسيَّرات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".