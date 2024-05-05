سياسة
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أثارت هلع النازحين.. الاحتلال يشن غارة على منطقة قرب معبر رفح
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأحد، أرضاً زراعية في محيط معبر رفح الحدودي الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، ما أدى إلى حدوث حالة هلع وخوف بين النازحين الذين كانوا قريبين من المكان.
أثارت هلع النازحين.. الاحتلال يشن غارة على منطقة قرب معبر رفح
الاحتلال يشن غارة على منطقة قرب معبر رفح / صورة: AA
5 مايو 2024

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استهدفت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، موقعاً عسكريّاً إسرائيليّاً في منطقة كرم أبو سالم (جنوب)، ما أسفر عن إصابة 10 إسرائيليين، بينهم 3 في حالة خطيرة، وفق موقع "والا" الإخباري العبري.

ويصر مسؤولون إسرائيليون على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية لذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال في منشور عبر منصة "إكس" الجمعة الماضي: "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمّام دم وتزيد ضعف النظام الصحي المعطوب أصلاً".

بدوره، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركه، إن الهجوم سيكون بمثابة "ضربة قوية للعمليات الإنسانية في كل أنحاء قطاع غزة، لأن معبر رفح يقع في قلب العمليات الإنسانية".

كما حذرت منظمة الصحة العالمية، في بيانٍ الجمعة، من مزيد من تدهور "النظام الصحي المعطّل بالفعل".

وتشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصَر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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