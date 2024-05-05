وقال موقع "والا" الإخباري العبري، إنه بعد الحادث "هاجمت القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية أهدافاً في رفح على نطاق غير عادي".

من جانبها، قالت القناة (12) الخاصة، إن 3 من بين المصابين الإسرائيليين، وُصفت إصابتهم بـ"الخطيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، القصف على كرم أبو سالم بـ"الدقيق"، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتياح رفح بشكل "فوري" ردّاً على ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشار المجلس الإقليمي "أشكول"، في بيان نقلته صحيفة "معاريف"، إلى "انفجار عدة صواريخ في منطقة مفتوحة بالقرب من منشأة عسكرية إسرائيلية، ووقوع عدد من المصابين".

وإثر ذلك، "جرى استدعاء المروحيات والطائرات الحربية إلى المنطقة، حيث سقطت القذائف في كيرم شالوم"، وفق المصدر ذاته.

وسبق ذلك إعلان "كتائب القسَّام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة حماس، عبر "تليغرام"، استهداف تجمُّع لقوات إسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بصواريخ قصيرة المدى.

يأتي ذلك بعد أن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيّاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".