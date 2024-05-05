سياسة
3 دقيقة قراءة
حركة حماس تعلن انتهاء جولة المفاوضات بالقاهرة بشأن الهدنة في غزة
قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن جولة المفاوضات التي استمرت يومين في القاهرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل محتجزين مع إسرائيل، انتهت، مشيرة إلى أن وفدها سيغادر للتشاور مع قيادة الحركة.
حركة حماس تعلن انتهاء جولة المفاوضات بالقاهرة بشأن الهدنة في غزة
"حماس" ترحب بحظر الكويت مرور السفن من وإلى إسرائيل عبر مياهها / صورة: AA
5 مايو 2024

وأضافت الحركة، في بيان، أن "وفد الحركة سلّم الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الرد (على مقترح اتفاق)، إذ جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وتابعت: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية".

وأكدت حماس أن هذا الاتفاق يجب أن "يُنهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل".

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن حركته حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب، لكن نتنياهو يعمل على "تخريب الجهود المبذولة".

واعتبر أن "العالم بات رهينة لحكومة (إسرائيلية) متطرفة، لديها كم هائل من المشكلات السياسية، ومن الجرائم التي ارتُكبت في غزة".

وشدد هنية على أن "واشنطن، التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال، هي مَن يجب أن يوقفه بدلاً من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة".

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة للشهر السابع.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "في وقت قريب جدّاً"، وزعم وجود مؤشرات على أن "حماس" لا تريد التوصل إلى صفقة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تواصل تل أبيب حربها الشرسة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us