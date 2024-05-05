وأضافت الحركة، في بيان، أن "وفد الحركة سلّم الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الرد (على مقترح اتفاق)، إذ جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وتابعت: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية".

وأكدت حماس أن هذا الاتفاق يجب أن "يُنهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل".

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن حركته حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب، لكن نتنياهو يعمل على "تخريب الجهود المبذولة".

واعتبر أن "العالم بات رهينة لحكومة (إسرائيلية) متطرفة، لديها كم هائل من المشكلات السياسية، ومن الجرائم التي ارتُكبت في غزة".

وشدد هنية على أن "واشنطن، التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال، هي مَن يجب أن يوقفه بدلاً من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة".

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة للشهر السابع.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "في وقت قريب جدّاً"، وزعم وجود مؤشرات على أن "حماس" لا تريد التوصل إلى صفقة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تواصل تل أبيب حربها الشرسة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.