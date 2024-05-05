وجرى تعيين باتشاجي في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في بانجول يومَي 4 و5 مايو/أيار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان مكتوب: "وبهذه المناسبة، نذكّر المجتمع الدولي بضرورة إظهار موقف مشترك وعزيمة على مكافحة الإسلاموفوبيا". وشغل محمد باتشاجي عدة مناصب قبل توليه منصب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فهو دبلوماسي تركي وأستاذ جامعي، يشغل منصب سفير تركيا لدى باكستان منذ عام 2022. وهو أيضاً الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين. كما شغل سابقاً منصب سفير تركيا لدى الفاتيكان من عام 2014 إلى عام 2019. كما شغل منصب مدير العلاقات الخارجية في رئاسة الشؤون الدينية في أنقرة وملحق رئاسة الشؤون الدينية في السفارة التركية في واشنطن.