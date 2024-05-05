سياسة
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تعيين مبعوث تركي ممثلاً للأمين العام "للتعاون الإسلامي" بشأن الإسلاموفوبيا
أعلنت الخارجية التركية تعيين السفير التركي محمد باتشاجي ممثلاً خاصاً للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا. وقال الخارجية: "لدينا ثقة كاملة بأن محمد باتشاجي سيؤدي هذا الدور بنجاح".
تعيين مبعوث تركي ممثلاً للأمين العام "للتعاون الإسلامي" بشأن الإسلاموفوبيا
تعيين مبعوث تركي ممثلاً خاصاً للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإسلاموفوبيا / Others
5 مايو 2024

وجرى تعيين باتشاجي في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في بانجول يومَي 4 و5 مايو/أيار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان مكتوب: "وبهذه المناسبة، نذكّر المجتمع الدولي بضرورة إظهار موقف مشترك وعزيمة على مكافحة الإسلاموفوبيا". وشغل محمد باتشاجي عدة مناصب قبل توليه منصب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فهو دبلوماسي تركي وأستاذ جامعي، يشغل منصب سفير تركيا لدى باكستان منذ عام 2022. وهو أيضاً الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين. كما شغل سابقاً منصب سفير تركيا لدى الفاتيكان من عام 2014 إلى عام 2019. كما شغل منصب مدير العلاقات الخارجية في رئاسة الشؤون الدينية في أنقرة وملحق رئاسة الشؤون الدينية في السفارة التركية في واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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