سياسة
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الاحتلال يقصف مبنى أونروا ويرفض دخول مفوض الوكالة إلى غزة للمرة الثانية
أفاد إعلام عبري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، مساء اليوم الأحد، مبنى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وسط قطاع غزة، بدعوى "استخدام حماس له مركز قيادة عسكريّاً".
الاحتلال يقصف مبنى أونروا ويرفض دخول مفوض الوكالة إلى غزة للمرة الثانية
الاحتلال يقصف مبنى أونروا ويرفض دخول مفوض الوكالة إلى غزة للمرة الثانية / صورة: AA
5 مايو 2024

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي قصف مبنى تابعاً لأونروا وسط قطاع غزة"، بدعوى أن حركة حماس "تستخدمه مركز قيادة عسكريّاً".

وزعمت الهيئة أن الحركة "استخدمت المبنى لتنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وتزامن قصف الاحتلال مبنى أونروا في غزة مع إعلان مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن إسرائيل رفضت دخوله إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع.

ولفت لازاريني، في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس، إلى أنه "في الأسبوع المنصرم فقط، رفضت إسرائيل للمرة الثانية دخولي غزة، إذ كنت أنوي أن أكون مع عائلتنا، أونروا، بما في ذلك فرقنا الموجودة في الخطوط الأمامية".

وتابع: "خلال الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا 10 حوادث شملت إطلاق النار على قوافل المساعدات الإنسانية، واعتقال موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمر، وتجريدهم من ملابسهم، والتهديدات بالسلاح، والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش".

ودعا لازاريني، السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الشمال، معتبراً أن "منع وصول المساعدات الإنسانية يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني".

كما طالب مفوض أونروا بإجراء "تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية، وجميعها محمية بموجب القانون الدولي".

وفي وقت سابق الأحد، استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، بقصف طائرات حربية إسرائيلية، قرب مدخل مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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