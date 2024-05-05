سياسة
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ولاية قوجة إيلي التركية تنظم "سوقاً خيرية من أجل غزة"
نظمت ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، بالتعاون مع منصة متطوعي القدس، اليوم الأحد، سوقاً خيرية لصالح الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ولاية قوجة إيلي التركية تنظم "سوقاً خيرية من أجل غزة"
ولاية قوجة إيلي التركية تنظم "سوقاً خيرية من أجل غزة" / Others
5 مايو 2024

وافتُتحت السوق الخيرية في المسجد المركزي بمنطقة غولجوك التابعة لولاية قوجة إيلي، ومن المقرر أن تتواصل أعمال السوق الخيرية غداً الاثنين.

وقال رئيس المنصة، برهان الدين تشالغان، للصحفيين، إن اهتمام المواطنين في المنطقة بـ"السوق الخيرية من أجل غزة" جاء أكبر من المتوقع.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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