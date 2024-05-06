سياسة
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611 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال: مقتل 3 ضباط في قصف "كرم أبو سالم"
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل 3 من ضباطه، جراء قصف لكتائب القسام استهدف منطقة كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة، فيما ارتفع عدد ضباطه وجنوده القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 611، بينهم 266 منذ بدء المعارك البرية.
611 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال: مقتل 3 ضباط في قصف "كرم أبو سالم"
جنود ومسعفون إسرائيليون يسيرون بالقرب من سيارة إسعاف بعد هجوم "القسام" على معبر كرم أبو سالم / صورة: Reuters
6 مايو 2024

وأفاد الجيش، في بيان مقتضب، بأنه "قُتل 3 ضباط خلال قصف كرم أبو سالم اليوم، وأصيب 3 جنود آخرون بجروح خطيرة".

وذكرت القناة "13" العبرية (خاصة)، أنه يوجد 9 مصابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وذلك ضمن الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 611، بينهم 266 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما أُصيب 3 آلاف و344 ضابطاً وجندياً، بينهم ألف و609 منذ بدء العملية البرية، حسب معطيات جيش الاحتلال على موقعه الرسمي.

كان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس (الأحد)، تعرض منطقة كرم أبو سالم لقصف، وإثر ذلك أُغلق المعبر الموجود هناك أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر تليغرام، أنها استهدفت تجمعاً لقوات إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ قصيرة المدى.

والأحد، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن معدل إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل "فاق التوقعات"، رغم انخفاضه تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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