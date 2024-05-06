وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً و90 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34 ألفاً و735 شهيداً و78 ألفاً و108 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي".

وتابعت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

"اجتياح رفح"

في غضون ذلك، تتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا إذا نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تهجير المدنيين الفلسطينيين من رفح، قبل هجوم بريّ محتمَل على المدينة، حسبما أفادت محطة إذاعية إسرائيلية.

وبدأ مئات الفلسطينيين النزوح من مناطق شرقي مدينة رفح إلى غربيّ قطاع غزة.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان رفح بمغادرة الأحياء الشرقية للمنطقة إلى المواصي، جنوب غربي قطاع غزة، "بشكل مؤقت".

وقال في بيان: "بناءً على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي"، وفق تعبيره. وأضاف أن "هذه العملية ستمضي قدماً بشكل تدريجي بناءً على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت".

وزعم جيش الاحتلال أنه وسَّع منطقة المواصي "التي تشمل مستشفيات ميدانية وخياماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات"، وفق البيان.

كما زعم جيش الاحتلال أنه يسمح، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى بـ"توسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يجري إدخالها إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أنه سيجري "توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية، فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية"، حسب البيان.

وقال جيش الاحتلال إن الإخلاء في المناطق الشرقية لرفح جزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق"، مضيفا أن الانتقال إلى "المناطق الإنسانية سيكون مؤقتا"، دون تحديد مدة زمنية.

غارات ليلية على رفح

واستُشهد 26 فلسطينياً بينهم 8 أطفال وأصيب آخرون بجراح مختلفة في غارات إسرائيلية، ليل الأحد، استهدفت 11 منزلاً في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وليل الأحد-الاثنين، استُشهد 16 فلسطينياً من عائلتين، بينهم طفلان، في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون.

وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرةً إلى أن الهجومين وقعا مساء الأحد، في "مخيم يبنا للاجئين، وفي حي السلام شرقي رفح".

وأصبحت هذه المدينة، وهي الوحيدة في القطاع التي لم يدخلها الجنود الإسرائيليون بعد، الملاذ الأخير لمئات آلاف المدنيين الذين فرُّوا من القصف والقتال في مناطق أخرى. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال 1.2 مليون فلسطيني محتشدين في المدينة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، ناهيك بالدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.