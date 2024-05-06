أكدت القوات الجوية، عبر تطبيق تليغرام، أنه جرى تدمير الطائرات المُسيّرة فوق منطقة سومي، شمال شرقي أوكرانيا. ولم يتضح بعد مصير الطائرة التي لم يجرِ إسقاطها.

وأمس الأحد، قال مسؤولون أوكرانيون إن امرأة قُتلت وأُصيب 24 آخرون في هجمات روسية على مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها.

وأفاد الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في منشور، على تطبيق تليغرام، بأن 6 أشخاص أُصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة خلال الليل على منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا.

وقال سينيهوبوف إن امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً قُتلت في قصف على قرية موناتشينيفكا شرقي خاركيف. وانتُشلت جثة المرأة من تحت أنقاض منزل، فيما أُعلن عن بإصابة 3 أشخاص أيضاً في القصف.

وذكر ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف أن 15 آخرين أصيبوا في قصف جوي في وقت لاحق من اليوم على وسط المدينة.

كانت خاركيف قد صمدت أمام هجوم روسي استمر لأسابيع في فبراير/شباط 2022، وكانت هدفاً متكرراً للهجمات في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف مواقع مدنية، لكنّ الهجمات أصابت مباني سكنية ومدارس ومؤسسات طبية.

في المقابل، قُتل 6 أشخاص على الأقل، وأُصيب 35 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على بيلغورود الروسية، حسبما قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وكتب غلادكوف على تليغرام: "هوجمت شاحنتان صغيرتان كانتا تُقلّان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة من الجيش الأوكراني بواسطة مُسيّرات انتحارية"، مشيراً إلى أنه "توفي 6 أشخاص وأُصيب 35 شخصاً بينهم طفلان يعانيان جروحاً سطحية".