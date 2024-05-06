سياسة
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رقم 11.. "سفينة خير" جديدة تنطلق من تركيا لإيصال المساعدات إلى غزة
انطلقت من ميناء مرسين، جنوبي تركيا، سفينة جديدة متجهة إلى مصر وعلى متنها مساعدات إنسانية مخصصة لسكان قطاع غزة، حيث شهد الميناء المطل على البحر الأبيض المتوسط، مساء الأحد، فعالية لوداع "سفينة الخير" الحادية عشرة، تحت إشراف الهلال الأحمر التركي.
رقم 11.. "سفينة خير" جديدة تنطلق من تركيا لإيصال المساعدات إلى غزة
انطلاق سفينة جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة من تركيا / صورة: AA
6 مايو 2024

وتحمل السفينة 5 آلاف و55 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال وأكياس النوم ومساعدات أخرى مقدمة لسكان غزة.

وقال نائب رئيس الهلال الأحمر التركي، رمضان سايغيلي، خلال الفعالية، إن السفينة تحمل السلام والدعاء من الشعب التركي.

وأشار سايغيلي إلى أن تركيا ستواصل عمليات إرسال المساعدات إلى قطاع غزة حتى يعود جميع سكانه إلى منازلهم بأمان.

ومن المقرر أن تصل المساعدات التركية إلى ميناء العريش المصري، تمهيداً لنقلها إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا سيما براً، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة خلَّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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