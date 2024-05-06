سياسة
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الاحتلال يصيب 3 مدنيين بغارة في لبنان.. ويرصد إطلاق 30 صاروخاً على الجولان
أُصيب 3 مدنيين لبنانيين مساء أمس (الأحد)، في غارة إسرائيلية على مصنع في بلدة السفري بمحافظة بعلبك، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، رصد نحو 30 صاروخاً أُطلقت من لبنان على هضبة الجولان السورية المحتلة.
الاحتلال يصيب 3 مدنيين بغارة في لبنان.. ويرصد إطلاق 30 صاروخاً على الجولان
تصاعد الأدخنة فوق لبنان في أعقاب غارة إسرائيلية 5 مايو 2024 / صورة: Reuters
6 مايو 2024

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانطلاق صافرات الإنذار في الجولان. كما أشارت إلى مهاجمة "مصدر إطلاق نحو 30 صاروخاً باتجاه الجولان".

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن "طائرة مقاتلة اعترضت الليلة الماضية قطعة جوية مسيّرة معادية كانت تحلِّق في طريقها نحو إسرائيل من جهة الشرق".

ودون تحديد دقيق لمصدر الطائرة المسيّرة، رأى الجيش أنها "لم تشكل تهديداً، ولذلك لم تُفعَّل الإنذارات، ولم تقع إصابات أو أضرار".

كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بإصابة 3 مدنيين بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الحربي الليلة الماضية، على مصنع في بلدة السفري بمحافظة بعلبك (شرق)، مما أسفر عن تدمير المبنى المستهدف.

وأفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلَّق بعد منتصف الليل فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل (جنوب)، وأطلق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ"الخط الأزرق" الفاصل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن مئات القتلى والجرح معظمهم في لبنان.

وتقول هذه الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية خلَّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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