سياسة
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طلاب بجامعة بولونيا الإيطالية ينصبون خياماً تضامناً مع فلسطين
أقام طلاب من جامعة بولونيا الإيطالية خياماً لإعلان تضامنهم مع فلسطين في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
طلاب بجامعة بولونيا الإيطالية ينصبون خياماً تضامناً مع فلسطين
مظاهرات طلابية في مدن مختلفة بإيطاليا تضامناً مع الفلسطينيين / صورة أرشيفية: AA
6 مايو 2024

وقالت وسائل إعلام محلية إن طلبة إيطاليين انضموا، أمس (الأحد)، إلى الحراك الطلابي الداعم لفلسطين، الذي انطلق في جامعات أمريكية بارزة.

ونصب طلاب جامعة بولونيا نحو 20 خيمة، في ساحة "سكارافيلي"، أمام مقر رئاسة الجامعة.

ورفع الطلبة الأعلام الفلسطينية، ولافتة مكتوباً عليها "انتفاضة الطلاب"، موجّهين نداءً إلى بقية الجامعات الإيطالية للانضمام إلى الحراك.

وشهدت إيطاليا مؤخراً، احتجاجات طلابية في مدن مختلفة، لمطالبة جامعاتهم بوقف اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاماً في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين بالجامعات الأمريكية، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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