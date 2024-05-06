وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الجانبين ناقشا الأوضاع في قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، في اتصال هاتفي.

وجاء ذلك بالتزامن مع مطالبة إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، بإجلاء الأحياء الشرقية من منطقة رفح إلى منطقة المواصي غرباً في القطاع، وذلك رغم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.