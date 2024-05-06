سياسة
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بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات بين البلدين.. أمير الكويت يزور تركيا الثلاثاء
قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، غداً الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات بين البلدين.. أمير الكويت يزور تركيا الثلاثاء
أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح / صورة: AFP
6 مايو 2024

وأشارت المصادر الدبلوماسية التركية إلى أن اللقاءات التي ستعقد في إطار زيارة أمير الكويت، ستتناول بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بخاصة الوضع في غزة والهجمات الإسرائيلية عليها.

كما ستجري خلال الزيارة مناقشة ملفات ثنائية مهمة مثل التجارة والصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمار.

وتعد زيارة أمير الكويت المرتقبة إلى تركيا، هي الأولى خارج البلدان العربية عقب تولي منصبه في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 2023.

وتعتبر الزيارة التي تُقام بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، أول زيارة على مستوى أمير دولة الكويت إلى تركيا، بعد 7 سنوات.

ويهدف البلدان إلى تعزيز التعاون القائم في مجالات الاقتصاد والتجارة والبناء والصحة والسياحة والطاقة والصناعات الدفاعية، وفي هذا السياق سيجري التوقيع على اتفاقيات جديدة بين الطرفين.

ووصل حجم التجارة بين الكويت وتركيا إلى ما يقارب 700 مليون دولار في عام 2023، ويهدف البلدان إلى زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال التنويع القطاعي وآليات التعاون الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، يعمل في تركيا أكثر من 400 شركة كويتية، فيما ينشط نحو 50 شركة تركية في الكويت، كما زار تركيا خلال العام المنصرم، نحو 400 ألف سائح كويتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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