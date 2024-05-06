سياسة
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الطائرة الحربية التركية KAAN تُجري رحلتها الثانية بنجاح
نجحت الطائرة الحربية التركية KAAN اليوم الاثنين، في تنفيذ الرحلة الثانية في إطار مشروع الطائرات المقاتلة الوطنية، والذي أطلقته وكالة الصناعات الدفاعية SSB لتلبية احتياجات الطائرات المقاتلة وطورته شركة صناعات الفضاء التركية TAI.
الطائرة الحربية التركية KAAN تُجري رحلتها الثانية بنجاح
الطائرة الحربية التركية KAAN تجري رحلتها الثانية بنجاح / الصورة: الدفاع التركية
6 مايو 2024

وحسب بيان لوكالة SSB، تمكنت طائرة KAAN، التي نفذت رحلتها الثانية صباح اليوم، من البقاء في الجو لمدة 14 دقيقة، لتصل إلى ارتفاع 10 آلاف قدم وبسرعة 230 كيلومتراً.

والتقى رئيس الوكالة هالوك جورجون مع طياري وفريق المشروع بعد الرحلة الثانية لـKAAN، وقال: "لحظة تاريخية أخرى حدثت والرحلة الثانية للطائرة كانت ناجحة مثل الرحلة الأولى".

وأضاف جورجون: "لقد شهدنا يوماً مهماً آخر في تاريخ الطيران التركي والدفاع التركي، ونفذت طائرتنا المقاتلة رحلتها الثانية اليوم، بعد تقييم وتحليل البيانات التي جرى الحصول عليها بعد الرحلة الأولى في 21 فبراير/شباط الماضي".

وأشار جورجون إلى أنه "سيجري تقييم البيانات الواردة من هذه الرحلة من قبل الفريق بأكمله وستستمر الاستعدادات للرحلات القادمة"، موجهاً الشكر لجميع أفراد المشروع من موظفين ومهندسين وطيارين.

وكان مشروع صناعة طائرة KAAN، التركية بدأ في مارس/آذار 2022، إذا تتميز الطائرة بجميع إمكانيات الطائرات الحربية من الجيل الخامس مثل القدرة على المناورة العالية، والرؤية الرادارية المنخفضة، وهندسة إلكترونيات الطيران المفتوحة للتطوير، وزيادة الوعي الظرفي، والاستهداف الدقيق وقابلية التشغيل البيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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