وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن عمليات القوات المسلحة التركية متواصلة دون انقطاع ضد إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا.

وأضافت: "جرى تحييد 7 إرهابيين من PKK/YPG كانوا يستعدون لشن هجوم في منطقتَي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون".

وأكد البيان استمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية أينما كانت حتى تحييد آخر عناصرها.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 16 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG.

وطهّرت القوات في العمليات 3000 كيلومتر من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.